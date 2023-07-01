Теракт окупантів на ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї – Олексій Данілов

Цивілізовані країни сприйматимуть сам факт теракту російських окупантів на ЗАЕС як застосування ядерної зброї проти цивільного населення

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода, інформує НСН.

“Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати – якщо не дай Боже це станеться – яка буде реакція світу на ці події”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що, реакція світу на підрив Каховської ГЕС “не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна”.

За його словами, Україна зараз робить “все можливе і неможливе”, щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває “в руках терористів”.

Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть “абсолютно катастрофічними для РФ”.

Коментуючи вірогідність теракту росіян на ЗАЕС, він зазначив, що зараз складно сказати, оскільки “ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти”.

Теракт окупантів на ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї

Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели “велике навчання” і була “ще одна підготовка”.

“У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації”, – розповів Данілов

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому не виключено, що “все може статися”.

Водночас у ГУР повідомили, що російські окупанти зменшують присутність на захопленій Запорізькій АЕС. У разі аварійної ситуації персоналу, який залишився на станції, наказали звинувачувати Україну.

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