Що відбувається на фронті 14 липня, які успіхи ЗСУ – свіжі дані Генштабу

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шосту добу. Про ситуацію на фронті 14 липня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 14 липня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Із вечора 13 липня по четверту годину ранку 14 липня 2023 року російські терористи атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed» з південно-східного напрямку, а з Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів».

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети “Калібр”, 1 балістичну ракету “Іскандер-М” та 20 іранських ударних БпЛА “Shahed”. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети “Калібр” та 20 ударних дронів. Також, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарногр Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до росії українських громадян, які до цього часу не отримали, або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. На їхні місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин зі збіднілих регіонів російської федерації.

Російські окупанти порушуючи міжнародне гуманітарне право продовжують захоплювати медичну інфраструктуру та дитячі оздоровчі заклади на тимчасово окупованих територіях, відтак, у місті Бердянськ Запорізької області противник використовує одну з будівель міської лікарні для розміщення своїх поранених терористів. А у населеному пункті Зугрес тимчасово окупованої Донецької області окупанти захопили і використовують територію бази відпочинку “Бережок” для розміщення своїх підрозділів і військової техніки.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Загалом, українські воїни минулої доби ліквідували 550 російських окупантів, спалили – 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 24 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 236590 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4097 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9) од,

артилерійських систем – 4449 (+24) од,

РСЗВ – 680 (+2) од,

засоби ППО ‒ 423 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),

крилаті ракети ‒ 1273 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 662 (+10).

Дані уточнюються.