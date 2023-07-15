Єрмак про повернення командирів Азова: чи є загрози для майбутніх обмінів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував повернення командирів Азова з Туреччини.

Командирів з «Азовсталі» повернули в Україну , як тільки-но зʼявилась така можливість і згода президента Туреччини Реджепа Ердогана. Водночас невідомо, чи знала Росія про це рішення.

Про це Єрмак заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

«Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями… Ердоган (президент Туреччини Таїп Ердоган – ред.) зміг погодити повернення. Не виключаю, що формат зможе спрацювати (знову – ред.), тому не хотів би говорити про деталі», наголосив він.

На питання журналістів про те, чи інформував президент Туреччини Ердоган свого російського колегу Володимира Путіна про своє рішення Єрмак сказав, що він цього не знає.

Єрмак додав, що не бачить на сьогодні загроз, які б могли вплинути на подальший обмін полоненими між Україною та Росією, зокрема і через повернення наших командирів з Туреччини.

Варто зауважити, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рішення Туреччини передати Україні командирів з «Азовсталі» не вплинуло на відносини Анкари з Росією. Зрештою вони «вийшли на позитив».

За словами Ердогана, він відпустив захисників «Азовсталі» додому тільки тому, що про це його попросив президент України Володимир Зеленський.

Повернення командирів Азова в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулися командир Азова Денис Прокопенко “Редіс”, його заступник Святослав Паламар “Калина”, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський “Волина”, старший офіцер Азова Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони «Азовсталі» будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

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