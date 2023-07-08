Командири з Азовсталі повертаються додому з Туреччини (відео)

Командири з Азовсталі, які перебували у Туреччині, повертаються в Україну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає НСН.

До України прямують командир полку «Азов» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азову» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Командири з Азовсталі у Туреччині

16 травня в Міноборони повідомили, що Україна розпочала операцію з порятунку захисників Маріуполя. Вона тривала кілька днів. Україна планує повернути всіх оборонців через обмін.

Україні 21 вересня вдалося звільнити з російського полону 215 людей, з-поміж яких 108 бійців «Азову». Серед них і командири гарнізону «Маріуполь» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. Однак командири з вересня перебували у Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Реджепа Ердогана. Вони мали залишатися там до кінця війни.

Дружина «Редіса» та засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко розповідала «Укрінформу», що командири перебували на закритому режимному об’єкті.

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