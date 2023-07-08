Байден розповів, які гарантії безпеки США можуть надати Україні

Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв’ю CNN, передає НСН.

“Я довго говорив із Зеленським про це. США будуть готові надати допомогу, поки триватиме цей процес після війни. Ми готові надавати безпекову допомогу, таку як надаємо Ізраїлю. Ми готові забезпечити надання зброї, якої потребують для того, щоб захистити себе”, сказав президент США.

Журналісти зазначають, що такі гарантії безпеки — це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Нагадаємо, на тлі українського контрнаступу та невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в Росії лідери Європейського Союзу намагаються узгодити довгострокові гарантії безпеки для України.

Пропоновані гарантії від Євросоюзу покликані забезпечити тимчасові заходи, які мають впевнити Україну в постійній підтримці Заходу.

Такі країни ЄС, як Франція та Німеччина, у співпраці з Великою Британією та США очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку. Це дозволить забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими постачаннями, навчаннями та розвідданими. Ці угоди покликані не лише протистояти російській агресії під час війни, але захистити країну в майбутньому.

Однак нейтральні країни ЄС, як-от Мальта, Ірландія та Австрія, за словами офіційних осіб, прагнуть ясності щодо того, що саме передбачають такі зобов’язання.

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