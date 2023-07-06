Cьогодні з неволі повернулися додому 47 українців – серед них двоє дітей (фото, відео)

Cьогодні з неволі повернулися додому 47 українців – серед них двоє дітей. Більшість з тих, кого повернула Україна з російського полону – військові. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних. Представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10), Нацгвардії – 10, прикордонників – 4, військових моряків – 1.

У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.

Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.

Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Хресона.

Деякі з українських Оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.

Координаційний штаб у взаємодії з Офісом Президента продовжує роботу для повернення усіх утримуваних у неволі ворога військовослужбовців та цивільних.

З неволі повернулися додому 47 українців: фото, відео

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