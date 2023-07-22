Трьом українським пілотам присвоєно звання Героїв України посмертно (фото)

Трьом українським пілотам присвоєно звання Героїв України посмертно. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

8 липня 2023 року Указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові одразу трьом військовим пілотам авіації Повітряних Сил ЗС України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Льотчики героїчно загинули у різний час на різних напрямках, але офіційно Героями України стали саме 8 липня 2023 року, символічно, що у День народження одного із них.

Трьом українським пілотам присвоєно звання Героїв України посмертно

Майор Євген Лисенко – пілот 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряних Сил

Народився 8 липня 1994 році в селі Ротмистрівка Черкаської області.

Закінчив Київського військового ліцею ім. І. Богуна 2008 року, Харківський національний університет Повітряних Сил ЗСУ.

9 березня 2022 року у повітряному бою на МіГ-29 із двома російськими літаками поблизу м. Житомира встиг збити один із них, але теж був збитий ворожою ракетою. Похований 12 березня 2022 року в рідному селі.

Підполковник Вадим Благовісний – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил

Народився 14 вересня 1995, с. Синдаревське на Чернігівщині.

Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил у 2018 році.

З 24 лютого 2022 року здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів. Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання.

Похований в родинному селі Синдаревському на Чернігівщині.

Майор Данило Мурашко – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил

Народився 10 серпня 1998 року в Ніжині Чернігівської області.

Закінчив Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, а у 2020-му – Харківський національний університет Повітряних Сил.

Здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника.

27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Відводячи підбитий літак від житлових будівель, пілот втратив висоту для безпечного катапультування і загинув.

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