Військовий поділився зі ЗМІ досвідом про те, наскільки можливо у 2023 році отримати УБД. І видання “Новинарня” склало детальну інструкцію, використавши роз’яснення Генерального штабу, Міністерства оборони, Мінветеранів та юристів, передає НСН.

Солдат Павло, військовослужбовець 106-го батальйону тероборони 109-ї бригади ТрО ЗСУ, родом із Краматорська. На початку повномасштабного вторгнення РФ він добровольцем записався до лав тероборони. З травня 2022 року нищив ворога на сході. У жовтні на полі бою отримав поранення. Але він досі не має статусу учасника бойових дій.

За словами військового, ніхто з побратимів цього статусу теж не отримав, бо в батальйоні цим питанням централізовано не займаються. Тому, перебуваючи на лікуванні, солдат вирішив отримати посвідчення самостійно. Не вийшло.

Військовий поділився з власним досвідом та перешкодами, які траплялися на його шляху.

Військові, тероборона, добровольці: хто має право отримати статус УБД

Перелік категорій людей, які можуть отримати статус УБД, є в ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Зокрема, посвідчення можуть отримати всі військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, розвідки, військової прокуратури, Держспецтрансслужби та інших структур сектору безпеки та оборони, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Це має бути підтверджено документами, але про них – далі.

Раніше, до повномасштабного вторгнення, для отримання статусу УБД треба було воювати 30 днів у Луганській або Донецькій областях. Зараз цей термін для учасників бойових дій скасували. За словами адвоката ГО СУВІАТО Святослава Линдюка, вимог щодо мінімальної кількості днів у боях немає.

Так само розширилася і географія бойових дій.

“Порядок ведення бойових дій визначають Бойові статути. Саме в них зазначається, що таке бій, бойові дії тощо. Важливо, що бойові завдання виконують на підставі бойових наказів. Власне, серед іншого, витяги з них і підтверджують виконання бойового завдання військовим. Крім того, переліки заходів, які належать до безпосередньої участі в бойових діях або заходів у районах ведення бойових дій, дуже чітко прописані у наказах силових відомств, які передбачають порядок виплати додаткової винагороди військовим. Наприклад, наказ МВС №36 від 26.01.2023 передбачає, що до безпосередньої участі в бойових діях або заходах, серед іншого, належать виконання військовослужбовцем у районах ведення бойових дій: бойових завдань з охорони об’єктів під час завдання по них вогневого ураження противником, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються, звільнення їх у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, технікою за умови безпосереднього вогневого контакту з ворогом”, пояснює нюанси щодо географії юристка ГО “Юридична сотня” Христина Ковцун.

21 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів України розширив дію Постанови №413, яка визначає порядок отримання УБД, на всіх, хто став до зброї після 24 лютого 2022 року. У тому числі, це добровольці Сил територіальної оборони.

Також статус УБД можуть мати комбатанти (учасники добровольчих формувань територіальних громад), які у лютому-березні 2022 року не були в складі ЗСУ чи правоохоронних органів, але брали участь у бойових діях. Рішення про надання їм статусу УБД приймає міжвідомча комісія при Мінветеранів (провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001). Процедуру отримання УБД для цих людей врегулювали 11 липня 2023. Відтак на розгляд комісії при Мінветі треба подати такі документи:

довідку, видану командиром військової частини, у взаємодії з якою особа сама або у складі добровольчого формування захищала Україну (згідно додатку 6 до постанови КМУ від 20.08.2014 №413);

якщо такої довідки немає – нотаріально завірені свідчення не менше ніж трьох свідків боїв. Свідки – це військові, які вже мають статус УБД. Один із них має бути командиром підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала людина або добровольче формування.

Хто може подавати документи

командир військової частини, органу або підрозділу подає документи на підлеглих військовослужбовців;

особисто військовослужбовець;

якщо людина звільнилася з військової служби, то статус УБД вона може отримати через ТЦК СП.

Документи на УБД та лайфхак, як їх отримати, якщо в/ч ігнорує рапорт

У березні 2023 року Павло з Краматорська написав рапорт на ім’я командира свого підрозділу, щоб йому видали документи, які потрібні для оформлення статусу УБД. Ані відповіді, ані документів чоловік так і не отримав.

Порадившись із адвокатом, солдат відправив такий же рапорт до Генерального штабу рекомендованим листом із повідомленням. Вже через місяць документи чекали його в групі персоналу.

Перелік документів для отримання статусу УБД визначає Постанова КМУ № 413:

Довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку. Не менш як один із цих документів:

витяги (копії) з бойових донесень;

витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) з вахтових журналів;

копії польотних листів;

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань при пораненні, контузії, каліцтві, які є підставою для надання статусу УБД.

Важливо! На практиці виходить так, що не завжди цих документів достатньо, щоб встановити факт участі людини в бойових діях. У цих журналах, листах, донесеннях часто зазначають лише найменування військової частини без ПІБ військовослужбовців, які виконували завдання. Тому важливо долучити до комплекту документів ті, що містять достатні докази та підтверджують факт проходження служби в бойових умовах у той час і в тому місці, яке зазначено у бойовому донесенні, журналі тощо. Перелік цих документів потрібно зазначити у Довідці. Це можуть бути:

копії рапортів командирів підрозділів чи груп, екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) про виконання бойових чи службових завдань (наприклад, знищення або захоплення ворожої техніки чи військових);

витяги з наказів Генерального штабу ЗСУ, командирів різних військових структур про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових завдань;

документи про направлення у відрядження до (з) районів виконання бойових завдань та інші.

Матеріали спецрозслідувань для тих, хто був у полоні.

Згода на збір та обробку персональних даних.

2 кольорові фотографії 3×4 см на МАТОВОМУ папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Також військовослужбовець має написати заяву, щоб комісія розглянула документи щодо надання Статусу УБД. Її зразок можна завантажити за посиланням. Так само мають бути в додатку копії 1,2,3,4 і 15 сторінок паспорта та ІПН.

Як знайти, в яку саме комісію відправляти папери

“Я приїхав у Дніпро, забрав документи і почав з’ясовувати: куди ж їх подавати. Це був ще той квест. Моя частина не знала, куди саме треба надсилати папери. На сайті Міноборони є перелік утворених Комісій, але адрес чи телефонів, і куди саме треба подавати з моєї частини – я не знайшов. Навіть на “гарячу лінію” Міноборони телефонував. Там мені теж не допомогли. А потім я вирішив піти до місцевого ТЦК. Я знав, що мої побратими після звільнення зі служби за станом здоров’я подавали документи через військкомат. От і подумав, що там знають. Справді, за 1,5 години мені таки дали адресу військової частини, куди нести документи. У моєму випадку це була в/ч 5617”, ділиться досвідом Павло з Краматорська.

Комісії, які розглядають документи про присвоєння статусу УБД, утворені в:

Генеральному штабі Збройних Сил України;

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

військових частинах: А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, А3369, А4655, А4767;

Командуваннях видів ЗСУ;

ОК “Північ”, “Південь”, “Схід” та “Захід”.

На офіційному сайті Міністерства оборони України є їх перелік з адресами для листування. Обирати потрібно ту, якій підпорядкована військова частина, де служить боєць. Наприклад, А0515 – це в/ч ГУР МО, А3771 – десантно-штурмові війська.

“Важливо розуміти, куди відноситься частина, в якій проходив службу військовослужбовець. Перелік в/ч, вказаних у Методичних рекомендаціях, – це командування. Тобто: Командування повітряних сил, ГУР, Командування Сухопутних військ, Командування Військово-морських сил України, Оперативні командування (“Схід”, “Захід” і т.д.) та інші. Відповідно, якщо військовослужбовець належав до бригади морської піхоти, то документи він подає на командування Військово-морських сил. Їхня адреса відома і вказана у Методичних рекомендаціях, але він має уточнити, як саме називається ця військова частина”, пояснює юристка Христина Ковцун.

Комісія ухвалює рішення про надання статусу УБД впродовж 30 днів. Якщо вам відмовили, то можна оскаржити це рішення у суді.

Оформлюйте документи чітко за зразком

Нарешті пазл склався. У Павла на руках були потрібні витяги, довідки та заяви. Він знав адресу, куди їх везти. Сповнений надії, що нарешті владнає питання з документами, чоловік приїхав на вказану вулицю. Легко знайшов будівлю і зайшов усередину.

“Ви особисто приїхали подати документи?” – здивувався представник комісії, побачивши військового, і посміхнувся. Виявилося, це вперше боєць сам привіз папери.

Але переглянувши їх, працівник комісії відмовився їх приймати. Виявилося, що військова частина підготувала документи Павла не в тому форматі, як це має бути.

“Мені розповіли, що організовували семінари й навчання для фахівців із військових частин, які їм підпорядковуються, щоб пояснити деталі. Є навіть спеціально розроблені методички з прикладами того, як це має бути оформлено. І той, хто хотів, – розібрався, в тих частинах люди вже отримали посвідчення. Мені показали, що тероборонці з іншої в/ч, усі 240 людей, мають статус. А в нашій військовій частині – жодна людина не отримала посвідчення. Навіть ті, хто звільнився за станом здоров’я і подавався через ТЦК. Через неправильне оформлення не мають посвідчень. А як його домогтися, щоб видали документи в потрібному форматі, – це питання”, каже Павло.

Статистика: За даними Генерального штабу ЗСУ, з 2.12.2022 до 05.07.2023 статус учасника бойових дій отримали 60 596 людей.

У Міноборони підтвердили, що перелік та зразки документів, які повинні бути оформлені на військовослужбовців, доведені до кожної військової частини у вигляді Методичних рекомендацій. Також вони розміщені на офіційному сайті МО.

Та попри це, документи часто повертають на доопрацювання. Деякі військові подають їх по 3-4 рази. За даними Генштабу та МОУ, найчастіші причини повернення паперів – подано неповний пакет або зазначені в матеріалах відомості не відповідають персональним даним.

“Дійсно, є проблема в тому, які документи надходять до комісій. Зі звернень до нашої організації також маємо інформацію, що є неточності, наприклад у прізвищах, часто трапляються незбігання даних у бойових наказах та витягах із журналів, помилки, тощо. Це проблема на рівні суб’єкта, який збирає та подає документи на комісію. Тобто якщо подає командир, то він перевіряє подані документи, якщо військовий самостійно – то вже він сам має це зробити. Варто добре перевіряти папери перед надсиланням до комісії: краще переробити довідку з неправильними даними, ніж надсилати пакет документів, чекати місяць на розгляд, а потім знову після повернення на доопрацювання починати все спочатку. До нас також звертаються зі скаргами через затягування процесу надання статусу УБД, наприклад, через те, що фото не того формату. Ще одна причина – у довідці про участь робили відмітку “не є підставою для оформлення УБД”, ділиться досвідом звернень до ГО “Юридична сотня” адвокатка Христина Ковцун.

Отже, вкрай важливо, щоб кожна довідка відповідала встановленому зразку та вимогам до оформлення копій, витягів та фото для посвідчення. Ось посилання на Методичні рекомендації.

Загальні вимоги до оформлення та формування документів такі:

папір високої якості формату А4 (210 x 297 міліметрів);

документи (оригінали, копії, витяги) повинні бути чіткі, якісні та мати поля:

– книжкова орієнтація сторінок: не менше 30 мм – ліве, не менше 10 мм – праве, не менше 20 мм верхнє та нижнє,

– альбомна орієнтація сторінок: не менше 30 мм – верхнє та не менше 10 мм – інші;

тексти документів постійного зберігання друкуються на одному боці аркуша.

Вимоги щодо створення копій документів друкарським способом

Військові частини можуть засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в них (якщо інше не передбачено окремими керівними документами).

Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу командира, який його підписав.

Відмітка “КОПІЯ” проставляється на лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа.

Копія документа має відповідати оригіналу.

Копія набуває юридичної сили лише у разі її засвідчення в установленому порядку. Таким чином мають бути засвідчені усі аркуші копії.

Напис про засвідчення копії документа складається зі слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади, військового звання, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного імені та прізвища, дати засвідчення копії, і проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”.

Напис про засвідчення копії документа обов’язково скріплюється гербовою печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної військової частини.

Вимоги щодо створення витягів із документів друкарським способом

Військові частини можуть відпрацьовувати витяги із документів лише тих, що створюються в них (якщо інше не передбачено окремими керівними документами).

Витяг із документа виготовляється і видається тільки з дозволу командира, який його підписав.

Військові частини можуть засвідчувати витяги лише тих документів, що створюються в них (якщо інше не передбачено окремими керівними документами).

Витяг оформлюється на загальному бланку військової частини із дотриманням таких вимог: у назві виду документа зазначається: “витяг із наказу”, “витяг із журналу бойових дій” тощо; відтворюється повністю вступна частина службового документа; з основної частини тексту документа виписується той пункт, інформація якого необхідна; відтворюється реквізит “Підпис” (без особистого підпису).

Витяг із документа набуває юридичної сили лише у разі його засвідчення в установленому порядку.

Всі аркуші витягу з документа засвідчується встановленим порядком.

Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади, військового звання, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного ім’я та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”.

Напис про засвідчення витягу із документа обов’язково скріплюється гербовою печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної військової частини.

Вимоги щодо створення копій документів за допомогою копіювальної техніки

Копії точно відтворюють усі зовнішні ознаки, художні особливості оформлення реквізитів, їх розташування (включаючи підпис та печатку).

Копія набуває юридичної сили лише у разі її засвідчення в установленому порядку. Так мають бути засвідчені усі аркуші копії.

Напис про засвідчення копії документа складається зі слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади, військового звання, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, власного ім’я та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”.

Напис про засвідчення копії документа обов’язково скріплюється гербовою печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної військової частини (установи).

Напис про засвідчення копії документа не повинен накладатися на текст документа.

Вимоги щодо оформлення фото для посвідчення УБД

Особа разом із документами подає 2 кольорових фото 3×4 см у повсякденній, парадній або в польовій формі одягу на МАТОВОМУ папері;

зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки;

фотокартки мають відповідати присвоєному військовому званню військовослужбовця;

На зворотному боці фотографій має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи. Запис – чорним або фіолетовим чорнилом, розбірливим почерком, державною мовою та засвідчується гербовою печаткою органу.

Пільги для учасників бойових дій не змінилися

Попри те, що через збройну агресію Росії в Україні кількість ветеранів зростає, пільги, які дає статус УБД, наразі залишилися незмінними. Серед них:

безкоштовне одержання ліків та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, зубопротезування; безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація вартості, якщо людина організувала його самостійно. На 2023 рік дію цього пункту призупинено. знижка 75% на сплату комунальних послуг, користування житлом у межах норм, що передбачені законами; безплатний проїзд усіма видами пасажирського транспорту міського та приміського сполучення; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також 14 днів додаткової відпустка зі збереженням зарплати; пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства; щорічна грошова допомога до Дня Незалежності України; державна цільова підтримка на навчання у державних і комунальних університетах, ліцеях, інститутах та коледжах УБД і їхнім дітям; ветерани можуть не купувати автоцивілку, якщо особисто користуються авто. У випадку ДТП з вини ветерана збитки сплатить Моторне (транспортне) страхове бюро України; достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок; звільнення від сплати податків за земельні ділянки – норма поширюється на одну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм; безкоштовна вторинна правова допомога УБД та тим, хто звернувся отримати статус.

Процедуру отримання УБД можуть спростити

Скоро Павло звільняється з лав ЗСУ за станом здоров’я через отримані травми. Чоловік не знає, як отримати з військової частини, яка навіть рапорт його ігнорувала, документи у потрібному форматі.

“Я приходив, показував їм, як мають виглядати ті довідки… Але надії мало, що зроблять так, як треба… Я знаю, що УБД при звільненні зі служби виплачують 14 днів додаткової відпустки за кожен рік служби. От за 2 роки це, рахуйте, 120 тисяч гривень, я їх не отримаю, як і інші хлопці з мого батальйону. А не отримаємо зараз – як це потім усе доводити? Ніяк”, констатує Павло.

А втім, є всі шанси, що процес отримання статусу УБД таки зміниться. 29 червня 2023 року Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 9141. У його розробленні брали участь юристи ГО “Юридична сотня”.

“Проєкт визначає, що комісії та органи, які ухвалюють рішення про надання статусу УБД, витребовують у відповідальних органів або осіб документи для надання цього статусу за заявою людини, яка подає документи, або її представника. Це саме стосується статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого. Відповідь на запит повинні надати не пізніше ніж через 30 діб. Це дуже важливий законопроєкт. Він має допомогти людям, які не можуть зібрати документи для отримання ветеранського статусу самостійно, та зменшити випадки ненадання чи несвоєчасного надання необхідних документів органами, які відповідають за їхню підготовку”, резюмує Христина Ковцун.

Ще новини України: Що відбувається на фронті 17 липня і які втрати окупантів – свіжі дані Генштабу ЗСУ