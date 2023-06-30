В Україні спростили процедуру оформлення статусу УБД для військовослужбовців

ВР ухвалили законопроект щодо спрощення процедури оформлення статусу УБД для військових

Верховна рада ухвалила законопроект №9141 щодо спрощення процедури оформлення ветеранського статусу.

Про це повідомила голова комітета ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Інколи, під час оформлення статусу учасника бойових дій, наші військові потрапляли у бюрократичну пастку. Адже військові частини не завжди надавали необхідні документи для отримання статусу УБД із дотриманням строків, передбачених в законодавстві. Аби уникнути залежності військовослужбовця від командира в питанні отримання чи не отримання статусу, і був ухвалений відповідний законопроект”, – зазначила вона.

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Вона додала, що відтепер відповідні органи соціального захисту за заявою військового або його представника мають самостійно витребувати необхідні документи для надання пільги чи присвоєння статусу ветерана.

“Комісії та органи, які приймають рішення про надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого, за заявою особи, яка подає документи, або її представника зобов’язані витребувати у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу. Такий орган чи особа повинні надати відповідь на запит не пізніше ніж через 30 діб”, – пояснила нардеп.

Шуляк переконана, що ухвалення законопроєкту спростить процедуру отримання статусів та розв’яже проблему з порушенням строків їх оформлення, а також ліквідує повноваження відповідальних органів, що застосовувалися на їхній розсуд.

“Військовослужбовці, які захищають нас на передовій, повинні відчувати наш надійний тил, а не ходити від кабінету до кабінету з довідками та папірцями, аби отримати те, що їм належить по праву”, – резюмувала Шуляк.

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