5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

111
Тег:
SocЕкономіка
111

У яких випадках переселенця можуть позбавити статусу ВПО

Журналіст
У яких випадках переселенця можуть позбавити статусу ВПО
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Через активні бойові дії українці переїжджають до більш безпечних регіонів. Такі громадяни отримують фінансову допомогу від держави. Проте за певних обставин переселенця можуть позбавити статусу ВПО

У яких випадках можуть позбавити статусу ВПО розповідає НСН з посиланням на one.ua

Зазвичай передумовою для втрати статусу ВПО стає зміна фактичного місця проживання. Наприклад, втратити статус ВПО можна, виїхавши за кордон, або повернувшись до свого попереднього місця проживання. Трапляються й випадки, коли люди з тих чи інших причин винаймають нове житло та після переїзду не повідомляють про це органи соцзахисту.

У разі, якщо у співробітників органів соцзахисту виникла підозра щодо правомірності отримання особою грошових виплат, проводиться відповідна перевірка. Проте така перевірка не може відбутися неочікувано. Кожна людина має право на вільне пересування і не зобов’язана цілодобово очікувати вдома візиту соціального працівника.

Отже, про намір перевірити дані внутрішньо переміщеної особи співробітники соціальної служби мають попередити завчасно.

У яких випадках переселенця можуть позбавити статусу ВПО

У яких випадках можуть позбавити статусу ВПО

“Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна”, — кажуть у Мінреінтеграції.

Наразі громадяни, що мають статус ВПО, отримують виплати у розмірі 2 000 грн на дорослу людину і 3 000 грн на дитину або людину, яка має групу інвалідності. Отже, за підозри у неправомірності отримання цих виплат, соціальні працівники пропонують переселенцю з’явитись до органів соцзахисту за місцем проживання.

На візит з метою уточнення особистих даних надається термін 10 днів. Якщо ж внутрішньо переміщена особа так і не з’явилась упродовж вказаного терміну, то нарахування їй коштів у наступному місяці призупиняється. Проте людина не втрачає право на отримання грошової допомоги назавжди. Виплати можуть поновити у наступному місяці після відвідин органів соцзахисту.

Зауважимо, що наразі у Кабміні активно обговорюють деякі можливі нововведення. Виплати грошової допомоги переселенцям потребують чималих видатків з бюджету. Тому урядовці пропонують надавати таку допомогу лише у першому півріччі з моменту набуття людиною статусу ВПО.

Ще новини України: Виплати ВПО у червні – як оформити заявку на отримання допомоги

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×