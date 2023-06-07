Через активні бойові дії українці переїжджають до більш безпечних регіонів. Такі громадяни отримують фінансову допомогу від держави. Проте за певних обставин переселенця можуть позбавити статусу ВПО

У яких випадках можуть позбавити статусу ВПО розповідає НСН з посиланням на one.ua

Зазвичай передумовою для втрати статусу ВПО стає зміна фактичного місця проживання. Наприклад, втратити статус ВПО можна, виїхавши за кордон, або повернувшись до свого попереднього місця проживання. Трапляються й випадки, коли люди з тих чи інших причин винаймають нове житло та після переїзду не повідомляють про це органи соцзахисту.

У разі, якщо у співробітників органів соцзахисту виникла підозра щодо правомірності отримання особою грошових виплат, проводиться відповідна перевірка. Проте така перевірка не може відбутися неочікувано. Кожна людина має право на вільне пересування і не зобов’язана цілодобово очікувати вдома візиту соціального працівника.

Отже, про намір перевірити дані внутрішньо переміщеної особи співробітники соціальної служби мають попередити завчасно.

У яких випадках переселенця можуть позбавити статусу ВПО

“Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна”, — кажуть у Мінреінтеграції.

Наразі громадяни, що мають статус ВПО, отримують виплати у розмірі 2 000 грн на дорослу людину і 3 000 грн на дитину або людину, яка має групу інвалідності. Отже, за підозри у неправомірності отримання цих виплат, соціальні працівники пропонують переселенцю з’явитись до органів соцзахисту за місцем проживання.

На візит з метою уточнення особистих даних надається термін 10 днів. Якщо ж внутрішньо переміщена особа так і не з’явилась упродовж вказаного терміну, то нарахування їй коштів у наступному місяці призупиняється. Проте людина не втрачає право на отримання грошової допомоги назавжди. Виплати можуть поновити у наступному місяці після відвідин органів соцзахисту.

Зауважимо, що наразі у Кабміні активно обговорюють деякі можливі нововведення. Виплати грошової допомоги переселенцям потребують чималих видатків з бюджету. Тому урядовці пропонують надавати таку допомогу лише у першому півріччі з моменту набуття людиною статусу ВПО.

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