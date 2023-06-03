Виплати ВПО у червні – на яку підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці, куди подати заявку та що робити, коли гроші не виплачують вчасно.

Стратегія державної політики щодо внутрішніх переселенців на період до 2025 року передбачає виплату грошової допомоги.

НСН з посиланням на Факти ICTV розповість все, що потрібно знати про грошові виплати для переселенців.

Виплати ВПО у червні – хто може отримувати

Із березня 2022 року внутрішні переселенці, які мають статус ВПО, щомісяця отримують від держави допомогу:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Такі ж виплати залишаються з 1 червня 2023 року.

Допомога нараховується автоматично. Виплати розпочинаються з місяця звернення (за повний місяць, незалежно від дати звернення).

Право на виплати мають:

Переселенці, які виїхали з населених пунктів із Переліку територій.

Громадяни, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни та які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат (зокрема, через портал Дія).

Громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно (житло) пошкоджене чи знищене через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені розв’язаною РФ війною.

Передбачена компенсація витрат на переселення, а також на проживання, харчування, медичну допомогу тощо. Виплати можуть отримувати переселенці, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій (ТОТ) чи територій, де тривають бойові дії.

Куди звертатися, якщо не надходять виплати

Нарахування грошей відбувається тричі на місяць: до 3, 13 і 23 числа. Саму виплату кожен переселенець отримує раз на місяць.

Якщо гроші не приходять, то в такому разі потрібно:

зателефонувати до Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

зателефонувати до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39;

звернутися у свій ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) чи управління соцзахисту.

Які території входять до переліку для виплат ВПО

Мінреінтеграції уповноважене додавати до списку нові території або виключати з нього якісь громади.

Чи є ваш населений пункт у переліку, можна перевірити у документі:

За оновленням переліку територій можна стежити на сайтах Верховної Ради України або Міністерства реінтеграції.

Як оформити допомогу на проживання ВПО

Внутрішні переселенці можуть оформити довідку ВПО та подати заявку на допомогу особисто і онлайн:

Особисто це можна зробити:

у ЦНАПі громади, куди переїхала людина;

в управлінні соцзахисту;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Потрібно надати посвідчення особи та документ про реєстрацію в населеному пункті, який перебуває під окупацією або де ведуться бої.

Для оформлення заявки онлайн потрібно авторизуватися у застосунку Дія – обрати послугу Допомога для ВПО. Послуга є комплексною – можна оформити й довідку ВПО, й виплати.

Зауважимо, що в Дії має відображатися картка платника податків та один із паспортів (ID-картка чи закордонний біометричний паспорт).

Для дитини до 14 років довідку ВПО може оформити хтось з батьків. Для цього в Дії батька/матері має відображатися свідоцтво про народження дитини.

Під час оформлення допомоги потрібно ставити позначку про те, що заява подається і на дітей.

Якщо оформлення через Дію не відбулося, то потрібно звернутися до найближчого управління соцзахисту населення. Якщо там не зможуть допомогти, тоді варто зателефонувати до Національної сервісної служби України за номером 044 289 8789.

Щойно Ощадбанк перерахує кошти у банк, який зазначив у заявці переселенець, виплату буде зараховано на рахунок.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук наголосила, що у 2023 році держава продовжить підтримувати ВПО – люди отримуватимуть усю необхідну їм грошову допомогу.

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