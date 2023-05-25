У травні 2023 року фіксуються затримки виплат ВПО. Багато хто з переселенців досі не отримав грошей за цей місяць, хоча він уже завершується. А є й такі, кому держава заборгувала і більше. Люди обривають гарячі лінії і хвилюються. Адже на початку травня у ЗМІ з’являлася інформація про те, що ці виплати вирішили скасувати. НСН розповість, що відбувається.

9 травня 2023 року в ефірі «Українського радіо» міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що в Україні суттєво зросла кількість внутрішньо переміщених осіб у порівнянні з минулим роком. І через це, за її словами, у бюджеті може не вистачити закладених коштів.

Жолнович повідомила, що, можливо, доведеться переглядати формат надання допомоги. Особливо для тих, хто отримує її вже рік і більше. Наприклад, допомагати таким ВПО реінтегруватися на новому місці, працевлаштуватися, аби мати можливість самостійно забезпечувати себе.

Міністерка зауважила, що розмір допомоги, звісно, не є високим, але навіть такі суми дуже вагомі для бюджету країни під час війни. Тому,можливо, було б логічніше орієнтуватися на адресну допомогу, оскільки зараз допомога на проживання виплачується всім без перевірки, чи потребує її особа насправді.

Жолнович підводила до того, що виплачувати кошти слід лише вразливим категоріям населення, а не всім переселенцям.

Затримки виплат ВПО: чи скасували грошову допомогу переселенцям

Згодом з’явилася інформація від віцепрем’єрки Ірини Верещук. Вона запевнила, що уряд не має наміру скасовувати допомогу внутрішньо переміщеним особам у 2023 році.

Ірина Верещук зазначила, що наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож дуже важливо продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги.

Моя позиція залишається незмінною — протягом поточного року ми повинні зберегти всі соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб, – заявила вона

Також слід пам’ятати, що Міністерством реінтеграції розроблена та урядом схвалена Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, в рамках якої передбачена фінансова допомога ВПО від держави. Таким чином, уряд зобов’язаний забезпечувати безперервну підтримку та допомогу внутрішньо переміщених осіб.

Чи виплатять борги ВПО

Про те, що перед переселенцями накопичилися борги, в Уряді знають і намагаються проблему вирішити.

22 травня 2023 року в Мінреітеграції повідомили, що ситуація з заборгованістю по виплатах вимагає негайного врегулювання. Важливість вирішення цієї проблеми підкреслила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО.

За словами Ірини Верещук, переселенці не повинні страждати через непорозуміння та розбіжності між різними відомствами. За її словами, затримка виплат створює соціальну напругу, і люди мають отримувати свої соціальні допомоги вчасно. Для багатьох ВПО це єдине джерело доходу, і це необхідно враховувати.

На необхідності термінового вирішення цього питання також наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду.

А 23 травня Ірина Верещук заявила, що до кінця робочого тижня внутрішньо переміщені особи мають отримати свої виплати по заборгованостях за травень. Про таке вона сказала у телемарафоні «Єдині новини».

Тут йдеться за травневу заборгованість, за другий і третій виплатний період. 12-го травня був другий, а 23-го травня – третій. І щойно завершилася нарада під головуванням Прем’єр-міністра України, де було вирішено невідкладно скерувати кошти на погашення заборгованості. Отже, цього тижня, до кінця робочого тижня, люди мають отримати всі свої кошти, – заявила Верещук

Після наради Міністерству фінансів разом з Мінсоцполітики було доручено працювати над внесенням змін до відповідної бюджетної програми, аби забезпечити соціальні виплати ВПО протягом наступного виплатного періоду. Саме це дозволить регулярно та вчасно забезпечувати фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, щоб уникнути подальшої соціальної напруги та негативних наслідків для цієї вразливої групи населення.

Ще новини України: Деяких ВПО можуть позбавити виплат – заява Мінсоцполітики