Деяких ВПО можуть позбавити виплат – заява Мінсоцполітики

Деяких ВПО можуть позбавити виплат у розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на людину з інвалідністю. Подробиці розповіли у Мінсцополітики

Деяких переселенців можуть позбавити виплат. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє НСН.

За її словами, у Міністерстві розглядають переформатування виплат в адресну допомогу.

Деяких ВПО можуть позбавити виплат

«Ми замислюємося над форматом, тому що є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу. І є варіант – можливо, таким людям допомогти реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоб вивести в економічну самостійність. Напевно, логічніше дивитися з урахуванням адресності, тому що сьогодні ми платимо всім, і ми не перевіряємо – а може, людина вже працює, а може, вона взагалі вже працювала. Усе-таки якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив», – розповіла Оксана Жолнович.

За її словами, можливі зміни пов’язані з обмеженим бюджетом, оскільки кількість тих, хто потребує допомоги, збільшується. Тому гроші хочуть надавати найуразливішим верствам населення і тим, хто щойно перемістився.

«Варто було б спрямувати ці гроші на нових людей, які переміщуються, або на тих, кому важче, або на тих, хто з інвалідністю. Я думаю, ми будемо думати про адресність. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити – погано такий статус за людиною закріплювати, тому що вона має ставати повноцінним членом громади, жити, як усі. Не треба нам стигматизувати людей», – додала міністр соціальної політики.

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