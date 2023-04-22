Уряд змінив порядок виплат допомоги евакуйованим переселенцям – хто отримає гроші

Уряд удосконалив механізм виплат допомоги евакуйованим переселенцям. Хто і як отримуватиме гроші

Згідно зі змінами, гарантовані грошові виплати зможуть отримати не лише люди, які евакуюються з небезпечних регіонів на спецпоїздах, а й ті, хто виїжджає евакуаційними автобусами

Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує НСН.

При цьому люди, які мають намір виїжджати, мають повідомити про евакуацію до органів місцевої влади. Списки передаватимуться до ОВА.

Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Уряд змінив порядок виплат допомоги евакуйованим переселенцям

Для отримання грошей обов’язково потрібно пред’явити:

документ, що засвідчує особу,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про народження дитини,

для осіб з інвалідністю — документ, що підтверджує.

Щоб уникнути дублювання виплат чи зловживань, «Укрпошта» розробляє програму верифікації осіб, що евакуюються.

З питань евакуації та отримання грошової допомоги від держави можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування: 15−48 або на гарячу лінію Уповноваженого ВПО за номером: (066) 813−62−39.

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