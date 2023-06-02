Для частини переселенців змінили правила реєстрації місця проживання – про кого йдеться

Для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб змінили правила реєстрації місця проживання. Про кого йдеться

Частина переселенців (ВПО) в Україні отримала можливість змінити зареєстроване місце проживання за спрощеною процедурою. Йдеться про тих ВПО, чия адреса постійної реєстрації знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі ведення активних бойових дій.

Такі переселенці тепер можуть реєструватись за новим місцем проживання без зняття реєстрації за попереднім. Зміни передбачені законом № 3054-IX, документ набрав чинності 2 червня 2023 року. Про це розповідає НСН.

Для частини переселенців змінили правила реєстрації місця проживання

Правила діятимуть лише під час воєнного стану. Крім того, закон встановлює такі норми:

зазначені категорії ВПО можуть оформити або обміняти документи, що засвідчують особу та підтверджують спеціальний статус за місцем звернення в регіональному підрозділі міграційної служби. Те саме стосується вклеювання нових фотографій “за віком” у паспорт;

реєстрація дітей також спрощується – їх місцем реєстрації вважатиметься місце проживання батьків чи інших законних представників, з яким проживає дитина.

Як ми повідомляли раніше, Пенсійний фонд України звернувся до українців щодо виплати пенсій, субсидій на комуналку та лікарняних за червень

Так, фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат завершено.

Зокрема, у травні направлено:

на пенсійні виплати – 57 мільярдів гривень;

на житлові субсидії та пільги – 3,1 мільярдів гривень;

на страхові виплати – 2,5 мільярда гривень, у тому числі 1,4 мільярда гривень – на оплату лікарняних.

Крім того, у травні надано 1037 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

При цьому у ПФУ повідомили, що фінансування виплат у червні розпочнеться 01 червня.

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