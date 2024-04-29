Напередодні Великодня в Україні переписали ціни на продукти. Зокрема здорожчали овочі. Яка вартість на ринку

Причиною підвищення цін на овочі є зростання попиту.

Про це повідомляє AgroTimes, передають Новини України – НСН.

Підвищилась ціна на огірки. На одному з найбільших оптових ринків “Шувар” огірок за тиждень зріс в ціні із середніх 75-100 грн/кг до 95-110 грн/кг. Також, підвищилася ціна на ранню капусту Вона здорожчала з 25 грн/кг до 35-40 грн/кг.

“Ціни на томати тепер у середньому дорівнюють 88 грн/кг. Червоний кубовидний перець – по 125 грн/кг. Пучок редиски коштує 15-17 грн”, – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що здорожчали не всі продукти. На деякі з них ціни знизилися.Наприклад, кабачок здешевшав із 85-95 грн/кг до 60-70 грн/кг.

Чому ціни на овочі зросли

Причиною подорожчання є приготування українців до Великодня. Свято відзначатимуть 5 травня.

“Збільшення попиту споживачів перед Великоднем дозволило фермерам підняти ціни на тепличні овочі”, – йдеться у матеріалі

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Загалом в Україні здешевшали продукти харчування. За рік – з березня 2023-го до березня 2024-го – ціни на них знизились на 0,1%. Однак, наприклад, конкретно яйця здешевшали одразу на 34,3%, а масло здорожчало на 13,5%.

Ціни на продукти в Україні перерахували – яка вартість напередодні Великодня

За даними Жержстату, крім яєць значно подешевшала олія – на 17,4%. А також:

овочі – на 12,2%;

цукор – на 13,3%.

хліб та хлібопродукти – на 2,3%

макаронні вироби – на 0,4%.

Водночас, на низку продуктів ціни все ж зросли. Зокрема, на:

олію – на 13,5%;

молоко – на 8,8%;

м’ясо та м’ясопродукти – на 7,7%;

сир та м’який сир – на 7,6%;

хліб – на 5,2%;

фрукти – на 4,9%;

рибу та продукти з риби – на 4,5%.

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