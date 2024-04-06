Менше, ніч через місяць православні християни святкуватимуть Великдень. У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році і чи кожному він буде по кишені?

Орієнтовні ціни назвав Аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі 24 каналу, передає НСН.

У скільки обійдеться приготувати паску цьогоріч

Аналітик УКАБ Максим Гопка порахував, що цьогоріч, аби приготувати 3 – 4 паски, доведеться витратити близько 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.

Вартість не дуже відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли. Найбільш суттєво знизились в ціні яйця – 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру – на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень).

Максим Гопка зауважив, що ціна інгредієнтів для приготування паски станом на зараз виглядає так:

борошно – 23,23 гривні за кілограм

вершкове масло – 72 гривні за 200 грамів,

молоко – 39 гривень за пів літра,

яйця – 46 гривень за 8 штук,

дріжджі сухі – 13 гривень за 12 грамів,

родзинки – 39 гривень за 200 грамів,

цукор – 8,6 гривні за 300 грамів,

цукрова пудра – 6,5 гривні за 100 грамів,

ванілін – 7,1 гривні за пакетик.

Звісно, розрахована вартість є середньою та може варіюватися залежно від супермаркетів та ринків, а також рецепту приготування.

У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році

Що стосується загалом ціни на традиційні складові великоднього кошика, то вони за рік зросли несуттєво.

Ціни на мʼясо

Свинина, яка є традиційним видом м’яса українців, зміцніла в ціні на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кіло, лопатка – на 5% і вартує 162 гривень за кіло, грудинка – 6%, коштує 160 гривень за кіло.

Ціна яєць

Ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56 – 59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.

Перед Великоднем яйця можуть подорожчати, але не суттєво.

Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися, – вважає Гопка

Ціни на овочі і фрукти

Ціни на овочі та фрукти за рік не сильно змінилися, а на деяких позиціях стабілізувалися. Основні фактори, які зараз впливають на формування внутрішньої ціни, це – вартість імпортного продукту в країні виробника (пропозиція вітчизняного виробника вже не така значна як на початку сезону), а також вартість логістики. Адже з 24 лютого 2022 року товар імпортують переважно автомобільним транспортом, а не контейнерними перевезеннями, пояснює аналітик.

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