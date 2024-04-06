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У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році

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У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році

Менше, ніч через місяць православні християни святкуватимуть Великдень. У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році і чи кожному він буде по кишені?

Орієнтовні ціни назвав Аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі 24 каналу, передає НСН.

У скільки обійдеться приготувати паску цьогоріч

Аналітик УКАБ Максим Гопка порахував, що цьогоріч, аби приготувати 3 – 4 паски, доведеться витратити близько 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.

Вартість не дуже  відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли. Найбільш суттєво знизились в ціні яйця – 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру – на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень).

Максим Гопка зауважив, що ціна інгредієнтів для приготування паски станом на зараз виглядає так:

  • борошно – 23,23 гривні за кілограм
  • вершкове масло – 72 гривні за 200 грамів,
  • молоко – 39 гривень за пів літра,
  • яйця – 46 гривень за 8 штук,
  • дріжджі сухі – 13 гривень за 12 грамів,
  • родзинки – 39 гривень за 200 грамів,
  • цукор – 8,6 гривні за 300 грамів,
  • цукрова пудра – 6,5 гривні за 100 грамів,
  • ванілін – 7,1 гривні за пакетик.

Звісно, розрахована вартість є середньою та може варіюватися залежно від супермаркетів та ринків, а також рецепту приготування.

У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2024 році

Woman putting dyed eggs in basket with traditional Easter cake at table, closeup

Що стосується загалом ціни на традиційні складові великоднього кошика, то вони за рік зросли несуттєво.

Ціни на мʼясо

Свинина, яка є традиційним видом м’яса українців, зміцніла в ціні на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кіло, лопатка – на 5% і вартує 162 гривень за кіло, грудинка – 6%, коштує 160 гривень за кіло.

Ціна яєць

Ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56 – 59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.

Перед Великоднем яйця можуть подорожчати, але не суттєво.

Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися,

– вважає Гопка

Ціни на овочі і фрукти

Ціни на овочі та фрукти за рік не сильно змінилися, а на деяких позиціях стабілізувалися. Основні фактори, які зараз впливають на формування внутрішньої ціни, це – вартість імпортного продукту в країні виробника (пропозиція вітчизняного виробника вже не така значна як на початку сезону), а також вартість логістики. Адже з 24 лютого 2022 року товар імпортують переважно автомобільним транспортом, а не контейнерними перевезеннями, пояснює аналітик.

Раніше ми писали: Чому Великдень у католиків не співпадає з православним і чим вони відрізняються

А також: Що покласти у Великодній кошик – поради

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