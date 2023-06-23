Ворог намагається відбити втрачені позиції: що відбувається на фронті 23 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста вісімдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 23 червня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря, із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість – на Хмельниччині.

Загальна ситуація на фронті 23 червня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка – Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог зосередив основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Особливо важкі бої тривають:

на Лиманському напрямку – в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області;

на Мар’їнському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці.

Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки і Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожеве, Макарівка Донецької області та Левадне Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Зазнаючи великих втрат російські терористи використовують українських громадян як «живий щит». Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб. Загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення.

Успіхи ЗСУ

День сьогодні почався з гарних новин. Зранку на Донеччині наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку противника.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України загалом знищили: 680 російський окупантів, 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артсистеми, три засоби протиповітряної оборони, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 30 одиниць автомобільної техніки ворога та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4017 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7798 (+15) од,

артилерійських систем – 3985 (+44) од,

РСЗВ – 617 (+0) од,

засоби ППО ‒ 379 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 307 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),

крилаті ракети ‒ 1214 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6708 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Дані уточнюються.

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