Що не входить в обов’язки сімейного лікаря і куди звертатися, якщо він у відпустці – НСЗУ

Багато хто думає, що обов’язком сімейного лікаря є роздруковувати результати консультації чи обстеження інших лікарів для пацієнта. Однак, це не зовсім так
Про це повідомляє Національна служба здоров’я у Telegram, розповідає НСН.
Чому лікар не повинен цього робити
Зокрема, іноді лікарі-спеціалісти направляють пацієнтів до сімейного лікаря для роздрукування результатів консультацій, діагностичних обстежень чи лабораторних досліджень.
Однак, видача результатів пацієнту – це питання належної організації роботи медичного закладу та його структурних підрозділів, зокрема організації надання медичних послуг. Це є обов’язком керівника.
Що не входить в обов’язки сімейного лікаря
Тому результати обстежень має організувати медзаклад, в якому пацієнт отримує медичну послугу. Відповідно лікар-спеціаліст не має направляти людей до сімейного лікаря для отримання результатів у паперовому вигляді.
Важливо, якщо вузький спеціаліст медичного закладу направляє до сімейного лікаря в іншу лікарню і каже, що саме він має роздрукувати результати лабораторних досліджень – це неправда.
Що робити, коли сімейний лікар у відпустці
Деякі люди думають, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт залишається без медичної допомоги. Однак, це міф.
Насправді під час відпустки одного лікаря відбувається заміна іншим. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.
У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.
Дізнатися про відпустку лікаря пацієнти можуть таким чином:
- з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці
- з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та соцмережах
- з повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та мають прийти на прийом
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