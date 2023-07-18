Що не входить в обов’язки сімейного лікаря і куди звертатися, якщо він у відпустці – НСЗУ

Багато хто думає, що обов’язком сімейного лікаря є роздруковувати результати консультації чи обстеження інших лікарів для пацієнта. Однак, це не зовсім так

Про це повідомляє Національна служба здоров’я у Telegram, розповідає НСН.

Чому лікар не повинен цього робити

Зокрема, іноді лікарі-спеціалісти направляють пацієнтів до сімейного лікаря для роздрукування результатів консультацій, діагностичних обстежень чи лабораторних досліджень.

Однак, видача результатів пацієнту – це питання належної організації роботи медичного закладу та його структурних підрозділів, зокрема організації надання медичних послуг. Це є обов’язком керівника.

Що не входить в обов’язки сімейного лікаря

Тому результати обстежень має організувати медзаклад, в якому пацієнт отримує медичну послугу. Відповідно лікар-спеціаліст не має направляти людей до сімейного лікаря для отримання результатів у паперовому вигляді.

Важливо, якщо вузький спеціаліст медичного закладу направляє до сімейного лікаря в іншу лікарню і каже, що саме він має роздрукувати результати лабораторних досліджень – це неправда.

Що робити, коли сімейний лікар у відпустці

Деякі люди думають, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт залишається без медичної допомоги. Однак, це міф.

Насправді під час відпустки одного лікаря відбувається заміна іншим. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

Дізнатися про відпустку лікаря пацієнти можуть таким чином:

з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці

з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та соцмережах

з повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та мають прийти на прийом

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