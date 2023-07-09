Медогляд школярів – яких лікарів потрібно пройти і як це зробити

Через війну, невизначеність, переїзди не всі вчасно встигають подати документи до школи для своїх дітей або пройти з ними медогляд. У НСЗУ нагадали як пройти медогляд школярів

Як пройти медогляд школярів розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Зазвичай у школі просять надати медичні довідки № 086-1/о – у якій міститься висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та №063 – з інформацією про зроблені профілактичні щеплення.

Обидві довідки видає сімейний лікар або педіатр. Перед цим лікар направляє учня до лікарів-спеціалістів.

Яких саме лікарів треба відвідати для проходження медичного огляду:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи за показаннями.

Як пройти медогляд школярів

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед 1 вересня. Із 7 до 17 років лікарів-спеціалістів та аналізи потрібно проходити лише за необхідністю. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар, який направляє на огляд.

Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними. Для консультації у вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги та в якому працюють необхідні фахівці.

Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.

Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів можна подивитись тут.

Ще новини України: Прийом у сімейного лікаря – які тести та аналізи можна здати безкоштовно