Чи потрібно платити за допуск в реанімацію – пояснили в НСЗУ

У Національній службі здоров’я пояснили, чи потрібно платити за допуск в реанімацію і що робити, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії

Допуск до реанімації є відкритими для родичів чи знайомих пацієнтів. Вільний доступ дозволило Міністерство охорони здоров’я ще у 2016 році

Лікарня має забезпечити право на допуск до пацієнта будь-якого віку – цілодобово та сім днів на тиждень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на НСЗУ.

Відвідувачем може бути будь-хто, незалежно від родинних стосунків. Тож інформація про те, що за допуск в реанімацію потрібно платити – не відповідає дійсності.

Чи потрібно платити за допуск в реанімацію

Що робити, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші?

Пояснити лікарю, що він порушує наказ МОЗ № 592 від 15 червня 2016 року

Якщо це не допомагає – звернутися до керівника медичного закладу з письмовою заявою.

Якщо питання все ж не вирішується – телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77.

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