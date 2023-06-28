Прийом у сімейного лікаря у разі потреби може бути доповнений деякими дослідженнями. Не це мають право всі українці, які уклали декларацію з лікарем.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я в Facebook.

Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Сімейний лікар при огляді пацієнта може провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Для проведення досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії.

Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії.

МОЗ наголошує, що такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт НЕ МАЄ сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.

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