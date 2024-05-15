У селі Колонщина у Київській області збудують будинки для переселенців. Хто зможе там оселитися

У містечку зможуть оселитися люди старшого віку. Нові оселі розраховані на 200 осіб, які зможуть проживати там постійно.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

Повідомляється, що у селі Колонщина, яке знаходиться приблизно за 40 км від Києва, збудують другу чергу будинків для переселенців у “містечку Хансена”. Поселитися там зможуть 115 родин.

Містечко – це комплекс індивідуальних житлових будинків з інфраструктурою. Там вже проживають 105 родин. Це 160 переселенців віком від 65 до 100 років, які приїхали із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Сумської та Харківської областей.

Це люди, які втратили своє житло і яким нікуди повертатися. Також у нових будинках поселилися родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають інвалідність або важкі захворювання.

Будинки для переселенців збудують у Київській області – хто зможе там жити

Проживання у містечку безкоштовне, переселенцям не треба платити навіть за комунальні послуги. Проживати там можна постійно.

Зазначається, що будинки, куди заселяються переселенці – вже з ремонтом, меблями, побутовою технікою, посудом і текстилем. Кожен будинок має вихід на терасу. Родини мають власний невеликий город.

Для мешканців містечка облаштувана зона дозвілля, де є:

кінотеатр;

спортзал;

бібліотека;

їдальня з терасою;

салон краси.

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