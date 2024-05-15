Український «Телеграм» пропонують зробити на базі додатку «Дія», про це заявив аналітик громадської організації “Аналітичний центр Інформаційних ресурсів” Олександр Олешко. Але насправді, все не все так красиво, бо є багато питань…
“У нашої групи дослідників виникла така ідея створити проект… який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо якісним зручним сервісом. Це є наш український “Дія”, який розроблений на нашому українському коді українськими розробниками”, – зауважив Олешко
Так, додав він, можна зробити окреме доповнення програми, окремий сервіс, який діятиме подібно до, наприклад, “Кабінету військовозобов’язаного”.
“Ми пропонуємо розробити, і маємо в цьому питанні великі напрацювання, такий додаток “Дія. Канали”. Що дасть це для звичайного користувача? Це дасть для громадянина України можливість отримати своєчасну швидку інформацію, так само як вона отримується в “Телеграмі” чи в іншому месенджері, чи у Facebook-групі, від офіційних представників”, – сказав Олешко
Він додав, що могло би йтися, зокрема про Офіс президента, Генеральний штаб Збройних сил України, засоби масової інформації чи громадські організації.
Український «Телеграм» – думка фахівця із кібербезбеки Костянтина Корсуна.
Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато. Тому у сучасному світі в одному смартфоні небезпечно тримати всю інформацію про людину”, — переконує спеціаліст.
Як доказ цього, Костянтин Корсун наводить приклад, коли у Лютому російські хакери двічі зламували систему «Дії». Що натомість зробила мінцифри? Нічого, просто відключили сайт на кілька днів. За словами спеціаліста, висновків розробники «Дії» так і не зробили, тому повторення хакерських атак може статися будь-коли. І хто знає, як саме ваші дані можуть бути використані.
«Дія» — не стільки технологічний, скільки політичний проект.
«Тому українцям його так наполегливо нав’язують. По суті українцям залишають вибір без вибору. Бажання утримати владу в руках, виявилося сильнішим за безпеку та думку виборців. Адже таємність голосування та вірний прорахунок голосів у „Дії“ не перевірити. От і маємо цілком легальний сервіс для фальсифікації виборів та повного контролю над даними українців», — резюмував Костянтин Корсун
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