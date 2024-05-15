Український «Телеграм» пропонують зробити на базі додатку «Дія», про це заявив аналітик громадської організації “Аналітичний центр Інформаційних ресурсів” Олександр Олешко. Але насправді, все не все так красиво, бо є багато питань…

“У нашої групи дослідників виникла така ідея створити проект… який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо якісним зручним сервісом. Це є наш український “Дія”, який розроблений на нашому українському коді українськими розробниками”, – зауважив Олешко

вуха чиїх спецслужб сторчать за додатком “Дія”: https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-lyubovyu-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/ Але тут треба зауважити, що пан Олешко недоговорює, бо з розробкою додатка пов’язано багато спірних питань, які вимагають уваги. Радимо почитати про те,

Так, додав він, можна зробити окреме доповнення програми, окремий сервіс, який діятиме подібно до, наприклад, “Кабінету військовозобов’язаного”.

“Ми пропонуємо розробити, і маємо в цьому питанні великі напрацювання, такий додаток “Дія. Канали”. Що дасть це для звичайного користувача? Це дасть для громадянина України можливість отримати своєчасну швидку інформацію, так само як вона отримується в “Телеграмі” чи в іншому месенджері, чи у Facebook-групі, від офіційних представників”, – сказав Олешко

Він додав, що могло би йтися, зокрема про Офіс президента, Генеральний штаб Збройних сил України, засоби масової інформації чи громадські організації.

Український «Телеграм» – думка фахівця із кібербезбеки Костянтина Корсуна.

Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато. Тому у сучасному світі в одному смартфоні небезпечно тримати всю інформацію про людину”, — переконує спеціаліст.

Як доказ цього, Костянтин Корсун наводить приклад, коли у Лютому російські хакери двічі зламували систему «Дії». Що натомість зробила мінцифри? Нічого, просто відключили сайт на кілька днів. За словами спеціаліста, висновків розробники «Дії» так і не зробили, тому повторення хакерських атак може статися будь-коли. І хто знає, як саме ваші дані можуть бути використані.

«Дія» — не стільки технологічний, скільки політичний проект.

«Тому українцям його так наполегливо нав’язують. По суті українцям залишають вибір без вибору. Бажання утримати владу в руках, виявилося сильнішим за безпеку та думку виборців. Адже таємність голосування та вірний прорахунок голосів у „Дії“ не перевірити. От і маємо цілком легальний сервіс для фальсифікації виборів та повного контролю над даними українців», — резюмував Костянтин Корсун

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