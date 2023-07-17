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Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно – НСЗУ

Журналіст
Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно – НСЗУ
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Операторам контакт-центру НСЗУ часто ставлять питання, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно

У НСЗУ розповіли, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно, і якщо ні – то як бути пацієнтам із інвалідністю, які пересуваються переважно в межах квартири

Про це інформує НСН.

Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно

Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно

 

Укласти декларацію для пацієнта з інвалідністю може законний представник – батьки для дитини, чоловік або дружина людини з інвалідністю, або опікун.

Які документи необхідно надати:

  • копії документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника пацієнта;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення громадянина України тощо) людини з інвалідністю, яка не може особисто прийти задля укладення декларації;
  • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Якщо людина через релігійні переконання відмовилась від прийняття РНОКПП, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку у паспорті, тоді замість облікової картки платника податків надається  копія сторінки паспорту з такою відміткою.

В медзакладі лікар первинної медичної допомоги в електронну форму внесе дані про пацієнта в систему, після цього роздрукує два примірники декларації – один для закладу, а інший залишається у особи, яка звертається.

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