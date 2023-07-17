Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно – НСЗУ

Операторам контакт-центру НСЗУ часто ставлять питання, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно
У НСЗУ розповіли, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно, і якщо ні – то як бути пацієнтам із інвалідністю, які пересуваються переважно в межах квартири
Про це інформує НСН.
Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно
Укласти декларацію для пацієнта з інвалідністю може законний представник – батьки для дитини, чоловік або дружина людини з інвалідністю, або опікун.
Які документи необхідно надати:
- копії документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника пацієнта;
- документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення громадянина України тощо) людини з інвалідністю, яка не може особисто прийти задля укладення декларації;
- копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Якщо людина через релігійні переконання відмовилась від прийняття РНОКПП, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку у паспорті, тоді замість облікової картки платника податків надається копія сторінки паспорту з такою відміткою.
В медзакладі лікар первинної медичної допомоги в електронну форму внесе дані про пацієнта в систему, після цього роздрукує два примірники декларації – один для закладу, а інший залишається у особи, яка звертається.
Ще новини України: Які послуги можна отримати у сімейного лікаря безкоштовно – перелік