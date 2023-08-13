У Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту: “Не просто ж так перекривають рух”

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту 12 серпня.

Він заявив, що не знає обставин та наслідок цих подій, натомість вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так

Як передає НСН, про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

“У цьому випадку ми не знаємо, що відбувається. Можливо, вони (росіяни, – ред.) навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що там відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух”, сказав Ігнат.

За словами речника ПС ЗСУ, задимлення як маскування застосовувалося ще з часів Другої світової війни.

Крім цього, Ігнат пояснив, чи може задимлення приховати від ракети.

“Ракети є різні. Або, скажімо, дрон-камікадзе “Ланцет”: оператор направляє його за сигналом, і камера знімає. Ракети теж є такі, але ракети мають і радіолокаційне наведення. Тому не зрозуміло, що саме там відбувається, для чого там задимлення”, додав він.

До того ж речник Повітряних сил зазначив, що подібні інциденти в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а можливо, і почастішають.

“Ми про ці речі говоримо стримано. Те, що відбувається, буде відбуватися надалі – розвивається безпілотна авіація, виробництво дронів ударного типу. Ми бачимо, що це приносить свій результат. Ми будемо нарощувати виробництво власних БПЛА, а саме ударних безпілотників”, наголосив він.

Нагадуємо, у суботу, 12 серпня, біля Керченського мосту кілька разів лунали вибухи, окупанти призупиняли рух мостом. Детальніше про це ми писали ТУТ.

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