Через руйнування Кримського мосту російські окупанти можуть зіткнутися з проблемами із логістикою

Про це повідомили представники Головного управління розвідки та ОК “Південь”, інформує НСН з посиланням на РБК-Україна.

На інцидент вже відреагував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що “Кримський міст – конструкція там зайва””, – сказав він у коментарі “Суспільному”.

Він вказав, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Вибухи та руйнування Кримського мосту – на інцидент відреагували в ГУР та ЗСУ

“Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми – це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських Сил оборони”, – сказав Юсов.

Тим часом в ОК “Південь” вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.

“Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання щодо пролонгації “зернової угоди”, створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Криму та взагалі країни-агресора”, – сказала спікер ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що подіям на Кримському мосту можна лише порадіти.

“Ви можете не тероризувати речників, ніхто і нічого вам, мабуть, не скаже, тому що ніколи це не коментують. Тут можна хіба що порадіти такій ситуації – води нема, моста нема, туристів нема і “хоть камни с неба””, – сказав він в ефірі телемарафону.

Інцидент на Кримському мосту

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Там міг зруйнуватися один проліт та зазнати пошкоджень інший. Через інцидент загинули двоє людей. Автомобільний та залізничні шляхи перекриті.

Тим часом джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що атака на міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки

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