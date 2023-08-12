Над Керченським мостом здіймається дим – що відомо про вибухи у Криму вдень 12 серпня (фото, відео)

Вдень 12 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Над Керченським мостом піднявся стовп диму.

НСН розповість, що відомо про події біля Керчі.

За словами російських телеграм-каналів, очевидці сьогодні почули звуки вибухів в районі Керчі. Над Кримським мостом піднявся стовп диму. Водночас рух автотранспорту мостом тимчасово призупинили.

Одразу ж окупанти поставили димову завісу із білого диму, втім на фотографіях помітно і чорнй дим від вибухів.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст “не пошкоджено”.

“У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено”, написав Аксьонов.

У російському МО заявили, що близько 13.00 за московським часом збили “українську ракету” С-200, яка була перероблена в ударний варіант. Ну, і як завжди, “руйнувань і постраждалих немає”.

Тим часом, очевидці продовжують публікувати у мережі фото і відео, з місця події.

Станом на 14.20 за київським часом, росіяни повідомили, що рух по Керченському мосту відновлено, але через 20 хвилин рух знову зупинили.

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