ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі – ISW

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі. Про таке заявили в американському Інституті вивчення війни, передає НСН.

Вчора, 11 серпня, українські військовослужбовці здійснили значне тактичне просування на заході Запорізької області у межах контрнаступальних дій. Це відбулося щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Зазначається, що опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська досягли північних околиць села Роботине (10 кілометрів на південь від Оріхова) на заході області.

Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на росіян у Роботиному в межах своїх операцій, спрямованих на деградацію оборони рф, — додають аналітики

У зведенні ISW йдеться, що здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська кинули серйозні сили, є вагомою, навіть якщо українські досягнення там наразі обмежені.

На кадрах також видно, що українські війська просунулися до Урожайного (9 кілометрів на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області.

Тим часом, у Генштабі України повідомляють, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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