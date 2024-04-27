Заява на реєстрацію шлюбу може бути подана онлайн через портал “Дія”. Як це зробити – інструкція

Подання такої заяви займе не більше 10 хвилин.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Уряд online.

При поданні заяви на реєстрацію шлюбу можна одразу вказати місце, час і формат проведення церемонії.

Як скористатися послугою?

зареєструватися або авторизуватися на порталі “Дія” за посиланням;

перейти до розділу “Сім’я” та обрати послугу “Заява про шлюб”. Далі необхідно зробити наступне:

1. натисніть “Подати заяву”;

2. оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди та інші додаткові послуги.

Заява на реестрацію шлюбу онлайн через “Дію” – як подати

Особові дані

Для чоловіка та жінки необхідно заповнити особові дані:

місце народження;

місце проживання;

відношення до військової служби;

документ, що посвідчує особу;

сімейний стан (у шлюбі не перебував/-ла, шлюб припинено, вдова/вдівець).

Сплата послуги

Вартість – від 0,85 грн до 1649,85 грн (залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу).

Підпис заяви

Останнє – необхідно підписати заяву електронним підписом або Дія. Підпис. Після цього заява відправиться до вашого партнера на підписання. Сповіщення про це надійде у розділ “Зверніть увагу” у кабінеті громадянина другого з подружжя на порталі “Дія” та на електронну пошту, що була вказана серед даних партнера.

Протягом одного робочого дня відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян, що вказаний у заяві, опрацює її та надійшле результат розгляду на електронну пошту заявнику. А статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина у розділі “Послуги” – “Замовлені послуги”.

“Далі ви повинні з’явитися у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян у призначений день для реєстрації шлюбу”, – зазначають спеціалісти

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