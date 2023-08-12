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Вибухи у Криму 12 серпня – дрони атакували віськову базу, перекрито Кримський міст (відео)

Журналіст
Вибухи у Криму 12 серпня – дрони атакували віськову базу, перекрито Кримський міст (відео)
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В ніч на суботу 12 серпня пролунали вибухи у Криму. Окупанти традиційно відзвітували, що “жертв і руйнувань немає”

В окупованому Криму все частіше лунають вибухи, не стала винятком і ніч на суботу, 12 серпня. У росії заявили, що півострів був атакований 20 безпілотниками, пролунали вибухи в Новоозерному.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер”, передає НСН.

Вибухи у Криму 12 серпня – дрони атакували віськову базу

“Радник глави” Криму олег крючков близько четвертої години ранку повідомив, що “над різними районами Криму спрацювали системи ППО”.

“ВС рф в ніч на 12 серпня відбили атаки 20 українських БПЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає”, — заявили в міноборони росії вранці, додавши, що 14 БПЛА нібито були знищені засобами ППО і шість придушені засобами радіоелектронної боротьби.

При цьому в мережі з’явилися відео вибухів у Новоозерному (селище міського типу на заході Кримського півострова, розташоване на березі затоки Донузлав). Очевидці повідомляли, що там лунав звук безпілотників, були спалахи та звуки стрілянини. Відомо, що в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів — 943 ЦЗМР, де, ймовірно, було багато військової техніки. За словами місцевих мешканців, там було дуже голосно.

вибухи у Криму 12 серпня

Новоозерне на карті

Повідомляється, що через атаку окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

Як відомо, 11 серпня, прогримів вибух у Москві, в районі Карамишевської набережної. Столицю росії атакував безпілотник, у мережі показали кадри вибуху.

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