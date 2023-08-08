Вибухи у Джанкої 8 серпня – що трапилось на окупованому півострові

Стало відомо про вибухи у джанкої 8 серпня. Також повідомляють про приліт в Жовтневому

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує НСН.

Вибухи у Джанкої 8 серпня

Сьогодні вдень, 8 серпня, на тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про приліт повідомляли також у Жовтневому, проте детальнішої інформації про вибухи більше немає.

Згодом радник кримського гауляйтера Олег Крючков заявив, що звуки вибухів — це утилізація боєприпасів.

“Звуки вибухів в Жовтневому — утилізація боєприпасів. Все під контролем спеціальних служб”, — заявив він.

Зазначимо, напередодні ні про яку “утилізацію” місцевих мешканців не попереджали.

Як відомо, в понеділок, 7 серпня, біля порту Деріндже в Туреччині, розташованого на березі Мармурового моря, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, епіцентром вибуху став один із елеваторів для зберігання пшениці.

Також відомо, що президент РФ Володимир Путін може приїхати до Туреччини. Ймовірно, це відбудеться наприкінці серпня.

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