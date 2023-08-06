Вибухи в Генічеську та Чонгарі 6 серпня – окупанти скаржаться на “прильоти” (фото, відео)

Вдень 6 серпня у мережі з’явились повідомлення про вибухи в Генічеську та Чонгарі. Пишуть про “прильоти” по мостах.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу “Центру національного спротиву”.

“Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Геніченську та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною”, йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал “Кримський вітер”, один з вибухів пролунав на Чонгарському мосту. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни стверджують про декілька ударів по конструкції.

“Здається, “харошие русские”, які прямують на відпочинок до окупованого Криму та у зворотньому напрямку, відчують всю “радість”, яку принесла їх країна на нашу землю. Реальність на ТОТ – зовсім не те, що їм показують по телевізору”, написав Федоров.

Росіяни та колаборанти підтвердили інформацію про вибухи

Як пише російське видання “РИА Новости”, було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонкий, який з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких нібито збила російська ППО.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо також жаліється на перебитий газопровід до Геніченська, який пролягав поруч із мостом.

Також колаборант Володимир Рогов пише про 3-4 “прильоти” по Чонгарському мосту.

В мережі публікують відео з Генічеського району

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