Ворог вів наступальні дії біля Роботіного на Запоріжжі: що відбувається на фронті 6 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот двадцять дев’яту добу. Про ситуацію на фронті 6 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака і загальна ситуація на фронті 6 серпня

У період з вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами типу «Shahed».

У першій хвилі, увечері 5-го серпня, ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 – з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Нашими оборонцями знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом, за кілька хвиль атак, з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

У підсумку, протиповітряною обороною знищено:

17 крилатих ракет «Калібр»;

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА типу «Shahed».

Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних та 62 авіаційних удари. Застосував 4 ударних дрони типу “Shahed” – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої, Гатищого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Бобилівка, Студенок, Миропілля, Грабовське Сумської області та Караїчне, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівка, Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Щербаки, Малі Щербаки, П’ятихатки, Степногірськ та Червонодніпровка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 590 російських окупантів. Ворог втратив 5 танків, 11 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, одну РСЗВ, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 крилатих ракет, 19 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4237 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,

артилерійських систем – 4965 (+22) од,

РСЗВ – 705 (+1) од,

засоби ППО ‒ 466 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),

крилаті ракети ‒ 1359 (+12),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 734 (+4).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Окупанти на Запоріжжі розмістили 100 солдат у школі: що відбувається на фронті 5 серпня