Через удар по Чонгарському мосту окупанти відчувають снарядний голод – Гуменюк

Через удар по Чонгарському мосту окупанти відчувають снарядний голод. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, передає НСН

— Зараз можемо говорити про те, що ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю до попередніх діб, коли їм вдавалося максимально активно бити. Але кількість снарядів у них вже обмежена, і вони відчувають снарядний голод, хоча виходять зараз на рівень 50–60 обстрілів за добу, — розповіла Наталія Гуменюк. — Зокрема, цієї ночі вони потужно били по Херсону. Зафіксовано понад 10 обстрілів, їхні наслідки уточнюються. Ми продовжуємо знищувати їхні запаси і логістику постачання, щоб вони не могли поповнювати того, чого не стало. Ті склади з боєприпасами, які вони розгорнули на лівому березі Дніпра, нами вже відпрацьовані. Підтягувати додаткові їм все складніше, – сказала Гуменюк

За її словами, у зв’язку з подіями на Чонгарському мосту окупанти змушені користуватися об’їзними шляхами через материкову частину України. Також у них залишається такий резервний маршрут, як паромна переправа по морю в районі Керчі. Там спостерігається наявність великих десантних кораблів. Незважаючи на те, що минула ніч була відносно спокійною, зберігається висока активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Це свідчить про те, що ворог збирає розвідувальну інформацію і може готуватися до потужних атак.

Раніше Гуменюк заявляла, що що удар по Чонгарському мосту був “філігранним”. І спрямованим на те, щоб знизити пропускну активність по мосту, адже він ще знадобиться українським військовим.

“Робота проведена філігранно, точно, влучно. Зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об’їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв’язку з нашою бойовою роботою”, – коментувала події 29 липня Гуменюк

Єдине, що за її словами, стримує ЗСУ від збільшення кількості ударів – це цивільне населення, яким прикриваються окупанти.

Затори в Криму після удару по Чонгарському мосту

“Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об’їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки”, – додала Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту: супутникові знімки

Станом на 31 липня з’явилися свіжі супутникові знімки Чонгарського мосту, по якому ЗСУ завдали удару 29 липня

OSINT-аналітик Гіденорі Ватанаве порівняв знімки мосту за 26-30 липня і позначив ділянку споруди, яка зазнала пошкодження. Він також відзначив, що на північ від мосту стоїть поїзд.

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