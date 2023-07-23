«Повідомлення біжать попереду наших сил» – що відбувається на лівому березі Херсонщини, розповіла Гуменюк

Голова об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що відбувається на лівому березі Херсонщини станом на 23 липня, передає НСН.

За словами Гуменюк, на лівому березі Херсонської області триває контрбатарейна боротьба. Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону 23 липня.

Ми б теж дуже хотіли закріпитися там і відчувати себе потужно. Насправді, зараз триває контрбатарейна боротьба, і повідомлення, які біжать попереду наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять. Ми намагаємося вичистити ту територію, яка потім може бути опанована силами оборони без загрози для життя воїнів, які ці позиції займатимуть. Тому не треба поспішати, треба дочекатися, коли ми зробимо свою роботу і зможемо про неї звітувати, – сказала Гуменюк

Вона також розповіла, що окупанти продовжують насильницьку паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій регіону.

Вони продовжують шантажувати людей фактично життям, оскільки надання медичної допомоги, надання доступу до питної води, можливості евакуюватися з районів, які ще потерпають від повені, – ворог намагається надавати всі ці послуги і доступ до них тільки в обмін на червоні книжечки, які називають паспортом РФ, – заявила речниця

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