У деяких українців можуть забрати паспорти-книжечки з 1 серпня – про які зміни треба знати

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років. Якщо не вклеїти фото вчасно, то паспорти-книжечки підлягають обміну на id-картку

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років. Якщо не вклеїти фото вчасно, то паспорти-книжечки підлягають обміну на id-картку

Українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня поточного року. Якщо цього не зробити – паспорт підлягає обміну на id-картку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

У деяких українців можуть забрати паспорти-книжечки з 1 серпня

Як пише МВС, в Україні, після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію COVID-19, було відновлено строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку по досягненню 25- чи 45-річного віку.

“Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку”, – пише пресслужба.

Міністерство закликає уважно перевірити усі свої паспортні документи й у разі необхідності – звернутись до підрозділу ДМС чи ЦНАП за додатковою інформацією.

Додамо, що згідно з даними Державної міграційної служби, наразі законодавство не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

у разі втрати чи викрадення документа;

у разі пошкодження паспорта;

у разі зміни прізвища або ж інших персональних даних;

у разі, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

Ще новини України: Паспорти-книжечки – який вигляд матимуть і хто їх отримає