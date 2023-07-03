Чи обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже міграційна служба

Чи мають українці обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку, пояснили у Державній міграційній службі.

Там зазначили, що заміну можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр ДМС.

Чи необхідно обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки.

Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

документ втрачено або викрадено;

паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);

власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;

якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.

Яка вартість послуги

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить 450 грн, у тому числі:

вартість адміністративної послуги – 126 грн.

вартість бланка – 324 грн.

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 820 грн, у тому числі:

вартість адміністративної послуги – 496 грн.

вартість бланка – 324 грн.

Зверніть увагу! У разі обміну замість втраченого чи пошкодженого паспорта сплачується держмито у розмірі 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).

Раніше ми писали про те, які зміни хочуть внести до паспортів в Україні.

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