Чи обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже міграційна служба

Чи мають українці обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку, пояснили у Державній міграційній службі.
Там зазначили, що заміну можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.
Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр ДМС.
Чи необхідно обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки.
Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.
Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:
- документ втрачено або викрадено;
- паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
- власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
- якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.
За всіх інших випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.
Яка вартість послуги
Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить 450 грн, у тому числі:
- вартість адміністративної послуги – 126 грн.
- вартість бланка – 324 грн.
Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 820 грн, у тому числі:
- вартість адміністративної послуги – 496 грн.
- вартість бланка – 324 грн.
Зверніть увагу! У разі обміну замість втраченого чи пошкодженого паспорта сплачується держмито у розмірі 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).
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