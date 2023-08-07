ВІДЕО МОМЕНТУ: у турецькому порту на елеваторі стався потужний вибух 7 серпня

У Турецькому порту на елеваторі стався вибух 7 серпня, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

У понеділок, 7 серпня, у турецькому місті Деринджі на північному заході країни пролунав потужний вибух у порту. Як повідомляють турецькі ЗМІ, інцидент трапився на елеваторі під час завантаження судна зерном.

Звук вибуху був настільки потужним, що його почули у кількох районах Перської затоки.

Вибух стався приблизно о 14:40. На місце події прибули рятувальники та пожежники.

TRT Haber повідомляє, що вибух стався у районі сховищ агентства Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO, Турецької зернової ради).

“Стався вибух на місці розташування сховищ ТМО в районі Деріндже в Коджаелі. Вибух відчувався також із Гельджюка. До регіону було відправлено велику кількість бригад”, – пише видання “Було чути звук вибуху. Ми подумали, що це землетрус. Ми бачили, що вибухнуло сховище TMO. Ми відправили 4 поранених друзів до лікарень”, – зазначив мер Деріндже Зекі Айгюн “Вибух стався на складі Toprak Mahsulleri Ofisi (Турецької зернової ради) у Деріндже у провінції Коджаелі. За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали 9 людей. Причина вибуху поки не відома”, – повідомляє турецький телеканал NTV

Внаслідок вибуху, через який піднялася густа хмара диму та пилу, у район були направлені пожежно-рятувальні, медико-санітарні та поліцейські бригади. Звук вибуху було чути у багатьох частинах затоки.

Видання

У мережі оприлюднили відео моменту вибуху.

ВІДЕО МОМЕНТУ: у турецькому порту на елеваторі стався потужний вибух

У перші хвилини після вибуху

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