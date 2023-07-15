У Вінниці стався вибух у гуртожитку національного аграрного університету – загинула людина

У гуртожитку національного аграрного університету у Вінниці стався вибух, є загиблий. Поліція розглядає версію самогубства

У гуртожитку Вінницького національного аграрного університету у ніч проти 15 липня стався вибух – загинула одна людина. Попередньо, вибухнув пристрій не військового призначення.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомила речниця Нацполіції Вінниччини Заріна Маєвська, передає НСН.

“Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи”, – розповіла Маєвська.

За її словами, внаслідок вибуху більше ніхто не постраждав.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

У Вінниці стався вибух у гуртожитку національного аграрного університету – є загиблий

Як ми повідомляли раніше, контрнаступ ЗСУ проходить досить повільно. Командувач оперативно-стратегічного угрупування “Таврія” Олександр Тарнавський розповів у чому причина

Українські військові просуваються досить повільно через велику кількість мін та інших перешкод, встановлених російськими військовими.

Тарнавський зазначив, що Україна проводить широкомасштабні наступальні операції, водночас визнавши, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні.

Очікувалося, що контрнаступ “має бути швидким, з блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об’єктів і в результаті досягненням якоїсь мети”.

“Він (контрнаступ – ред.) є успішним, але не настільки, як хотілося б кожному з нас”, – сказав Тарнавський.

Генерал зазначив, що відставання України у контрнаступі пояснюється просто: “Росіяни досить потужно підготувалися до цієї події”.

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