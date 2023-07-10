Контрнаступ ЗСУ на півдні – чи зможуть окупанти встояти повідомили в ISW

На півдні триває контрнаступ ЗСУ. В Інституті вивчення війни прокоментували співвідношення сил на фронтах

Український контрнаступ на півдні поки не призвів до значних змін на карті. Але командування ЗСУ ще не залучило більшу частину своїх сил. Тож Україна має сили, які їй вдалося зберегти. А ось єдиний резерв тут у росіян це 29-а загальновійськова армія, яка є найслабшою армією Східного військового округу Росії, в ній залишилась лише одна бригада.

Про це заявив керівник групи геопросторової розвідки ISW (Інститут вивчення війни) Джордж Баррос, інформує НСН.

Контрнаступ ЗСУ на півдні триває

“Ми дуже сильно сумніваємось, що, в разі прориву українців, росіяни без резервів зможуть успішно відійти з першої лінії оборони на підготовлені другу та третю лінії оборони”, – зазначив експерт.

Він також заявив, що росіяни протягом зими та весни спробували провести наступ в Луганській та Харківській областях, однак ці спроби не принесли жодних значних результатів, хоча до цих наступальних операцій були залучені частини щонайменше шести російських дивізій.

“Український контрнаступ на півдні також не призвів до значних змін на карті. Але я зберігаю обережний оптимізм”, – зазначив Джордж Баррос.

Додамо, західні експерти під час коментування контрнаступу ЗСУ заявляли про те, що українська армія поступається в озброєнні та чисельності, ба бальше, ворог встиг глибоко окопатися. У ході контрнаступу українським військовим заважають заміновані території та потужні укріплення росіян.

Водночас контрнаступ ЗСУ на півдні країни триває, наші війська продовжують контрбатарейну боротьбу.

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