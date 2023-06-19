ЗСУ можуть призупинити контрнаступ – ISW назвав причину

Збройні сили України можуть тимчасово призупинити контрнаступ. В Інституті вивчення війни вказали, чому так може статися.

ЗСУ, ймовірно, можуть тимчасово призупинити контрнаступ для перегляду тактики майбутніх операцій, йдеться у звіті ISW, передає НСН.

Аналітики звернули увагу на публікацію в Wall Street Journal, в якій йдеться про те, що українські військові здебільшого призупинили свій наступ, оскільки українське командування переглядає тактику подальших бойових дій.

Також начальник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що, за його оцінкою, наступ у найближчі сім днів може не відбуватися.

В ISW відзначають, що їхні висновки співпадають з думкою експертів, на які посилается WSJ щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.

“Українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів”, вказують в Інституті вивчення війни.

На думку аналітиків, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

Раніше ми повідомляли, що в Інституті вивчення війни пояснили, як Москва намагається використати африканських лідерів.

Кремль, швидше за все, використовує пропозиції африканських лідерів для своїх інформаційних операцій, щоб уповільнити допомогу Заходу для України. Москва може використовувати ситуацію для зміцнення зв’язків з Африкою

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