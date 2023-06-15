Обміління Каховського водосховища може створити новий плацдарм для наступу ЗСУ – Bloomberg

Обміління Каховського водосховища може створити новий плацдарм для наступу ЗСУ. Про це пише Bloomberg, передає НСН.

Журналісти зазначають, що після прориву Каховської дамби 6 червня повені позбавили українських військ будь-яких шансів переправитися через Дніпро для підтримки свого контрнаступу. Проте ця вигода для Кремля може бути нетривалою. І може перетворитися на вигоду для ЗСУ.

Нижче дамби паводкова вода вже почала спадати і врешті-решт поверне річку до колишнього стану, хоча з’являться нові перешкоди, такі як підмиті міни та уламки. Вище за течією, коли басейн Каховського водосховища довжиною 230 кілометрів (140 миль) спорожняється, з’являється абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Вашингтонський Інститут вивчення війни вже перемальовує свої карти полів битв, щоб відобразити раптове скорочення водного потоку, який відокремлює українські війська від окупованих земель на східних берегах водосховища.

Дамба була зруйнована саме тоді, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планували кілька місяців, щоб повернути території, втрачені Росією на півдні та сході країни після минулорічного вторгнення.

Дніпро – це каскад водосховищ. Рукотворні споруди десятиліттями контролювали течію річки до руйнування дамби в Каховці

Примітка. Обсяг повені станом на 9 червня. Окупована Росією територія станом на 13 червня.

Оскільки Київ розміщує західну зброю вартістю мільярди доларів уздовж фронту, що простягається на 1000 миль, Дніпро є вирішальною частиною поля бою, надаючи захист військам, які протистоять один одному на більшій частині південного фронту.

Кінцевий розмір цього бар’єру залежатиме від того, наскільки серйозно була пошкоджена дамба, а також від мулу, який зібрався на дні водосховища з моменту будівництва дамби в 1956 році.

«Ключове питання тут — висота дамби, яка залишилася під водою після руйнування», — сказав у телефонній розмові Ілля Перевозчиков, керівник відділу гідрології Національної метеорологічної служби України. «Ця висота визначає кількість води, яка залишиться».

Дніпро протягом століть займав центральне місце в ідентичності та економіці України. Радянські інженери перетворили річку на каскад з шести величезних водосховищ, кожне з дамбою гідроелектростанції, щоб виробляти електроенергію для промислового центру на своїх берегах. Каховська дамба була останньою перед впаданням річки в Чорне море, утворюючи величезну природну перешкоду між протиборчими арміями.

Карта нижньої течії Дніпра 1954 року, наведена вище, контрастує з останнім супутниковим знімком тієї самої території після того, як була побудована Каховська дамба, утворивши водосховище площею 2150 км2.

Але до неділі рівень води у водосховищі впав приблизно вдвічі, випустивши 73% об’єму, повідомив в Youtube-інтерв’ю Радіо Свобода директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, мулові мілини, що недавно оголилися ,не дозволяють співробітникам агентства перемістити станції моніторингу, які зараз знаходяться на мілині, достатньо близько, щоб безпосередньо виміряти знижені рівні.

У середу Сирота сказав, що очікується, що рівень води у водосховищах продовжить падати, а паводкові води відступатимуть ще протягом тижня.

За словами Перевозчикова, поверхня під водою складається з мулу, і важко сказати, як швидко він потім висохне. Передбачити, що це, у свою чергу, означатиме для протиборчих військ, якщо взагалі щось означатиме, ще важче, враховуючи, що місцевість та її стан будуть абсолютно новими.

Оскільки повінь наразі усунула будь-яку загрозу з боку Дніпра, російське командування передислокувало війська з позицій уздовж річки, щоб зміцнити оборону далі на схід, повідомила 11 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Президент Володимир Путін у вівторок сказав, що руйнування дамби зупинило український контрнаступ через Дніпро, хоча він також стверджував, що було б «краще для нас», якби вони спробували наступати на цій позиції. Він також поскаржився на низькі запаси сучасної зброї в Росії та втрату 54 танків під час тижневого контрнаступу України. За його словами, Україна втратила в бою 160 танків, що значно перевищує незалежні підтвердження.

У разі повного спустошення водосховища Дніпро між Новою Каховкою та Запоріжжям, стане набагато меншою перешкодою для сил, які прагнуть його перетнути, із середньою глибиною близько 3 метрів замість 16,5. Діапазон, який необхідно було б перетнути будь-яким українським силам на північ від дамби, також різко скоротився б з максимальних 23 кілометрів приблизно до одного.

Згідно з картами, складеними в 1954 році, незадовго до будівництва Каховської дамби, Дніпро також часто розділявся на менші русла, коли він звивався.

Початкове русло річки під водосховищем мало широкі болота, але також містило мости через вужчі точки, зокрема в Нікополі, місті, розташованому на протилежному березі від найбільшої в Європі атомної електростанції. Об’єкт залишається під контролем Росії.

Дамби на річці двічі підривали під час Другої світової війни в рамках оборонних операцій, хоча обидві ці тактики зрештою провалилися.

У 1941 році радянський диктатор Йосип Сталін підірвав першу дамбу річки, яку він побудував лише дев’ять років тому біля Запоріжжя, щоб уповільнити наближення німецьких військ. Повінь забрала життя приблизно від 20 000 до 100 000 людей, у тому числі потонули радянські війська, яких не попередили вчасно.

Німці відбудували дамбу під час окупації, перш ніж підірвати її знову в 1943 році, коли вони використовували Дніпро для зміцнення лінії оборони проти масштабного радянського контрнаступу.

Обміління Каховського водосховища – економічні наслідки

Хоча військова роль, яку цього разу зіграє руйнування Каховської дамби, залишається незрозумілою, її економічні наслідки легше передбачити. Водосховище живить кілька заводів, атомну електростанцію в Енергодарі та найбільшу в Європі сільськогосподарську іригаційну систему, а також канал, що постачає воду до Криму, півострова, який Путін анексував у України в 2014 році.

За даними Мінагрополітики України, лише втрата зрошувальної мережі позбавить води 584 тис. га ріллі, на якій у 2021 році було зібрано 4 мільйони тонн зерна та олійних культур на 1,5 мільярда доларів.

За словами Олени Білан, головного економіста компанії, незважаючи на удари по сільському господарству та виробництву сталі, Dragon Capital, найбільший інвестиційний менеджер України, не вважає, що безпосередні економічні наслідки повеней будуть настільки великими, щоб змінити прогнози зростання.

Це пояснюється тим, що зараз економіка працює краще, ніж очікувалося, – сказала Білан, – хоча в довгостроковій перспективі руйнування дамби означатиме «додаткові витрати на реконструкцію та відновлення після пошкоджень.

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