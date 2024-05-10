«Зривали мобілізацію»: на Київщині затримали 5 блогерів

На Київщині затримали 5 блогерів, які «зривали мобілізацію». Їм загрожує до 8 років тюрми.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на СБУ.

Затримані блогери знімали провокативні стріми, писали провокативні дописи про військових та ТК. Їх контент підхоплювали російські пропагандисти для створення сюжетів.В тому числі і міжнародної аудиторії.

Окрім того, затримані блогери, поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати ворог міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

На Київщині затримали 5 блогерів

СБУ затримала киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій він не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Другим зловмисником виявився водій столичного таксі. Він адміністрував цілу мережу анонімних телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. Таким чином у мережі він «розганяв» кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

Третій затриманий, також є мешканцем Києва. На власних сторінках у соцмережах він закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК. Ще двоє зловмисників з Київщини «зливали» місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Їх координували з території рф.

У затриманих блогерів провели обшуки у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районі області. Тоді виявили мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Затриманим блогерам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

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