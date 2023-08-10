Обстріл Запоріжжя троє загиблих та 9 поранених, серед них 11 місячна дитина

Обстріл Запоріжжя забрав життя трьох людей, ще дев’ять осіб отримали поранення внаслідок російського удару по місту ввечері 9 серпня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

Троє загиблих та дев’ять травмованих, серед них 11-місячна дитина – наслідок удару по обласному центру. російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років, написав він у телеграм.

Всього за минулу добу військові рф здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

68 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір’я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П’ятихаток, Лобкового та Кам’янського. Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному та 2 ракетні удари по Запоріжжю й Підгірному.

Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури, додав Юрій Малашко.

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Запоріжжю – є загиблі та поранені. Зруйновано храм і торгівельні точки.

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