Росіяни скинули авіабомбу на людей під час видачі гумдопомоги в Оріхові – багато загиблих і поранених

Черговий воєнний злочин окупантів. Росіяни скинули авіабомбу на людей під час видачі гумдопомоги в Оріхові на Запоріжжі – багато загиблих і поранених. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає НСН.

Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові – вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі, – йдеться у повідомленні ОВА вранці 10 липня

За попередніми даними, чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Як повідомили у МВС, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю, куди люди прийшли за гуманітарною допомогою. Під завалами опинилося 15 людей, які перебували всередині та поруч зовні.

Поліція опублікувала відео з місця трагедії

Росіяни скинули авіабомбу на людей під час видачі гумдопомоги в Оріхові: відео

Крім того, ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік – йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об’єктів.

Ще новини України: Що відбувається на фронті 9 липня, які успіхи у ЗСУ – свіжі дані Генштабу