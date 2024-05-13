Україна почала проводити дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ. Експериментальний проєкт є дуже важливим для мешканців окупованих територій, які виїхали і не можуть отримувати компенсації за зруйноване на ТОТ майно.

Експериментальний проєкт щодо дистанційного обстеження знищеного житла на ТОТ є дієвим і потребує масштабування.

Про нього повідомляють в Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Україна почала проводити дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ

Донедавна обстежити зруйноване внаслідок бойових дій житло та зафіксувати його у Державному реєстрі нерухомості (з метою виплати компенсацій власникам) можна було лише на підконтрольній Уряду України території.

Проте нещодавно був започаткований пілотний проєкт, який дає змогу підтвердити руйнування житла на ТОТ за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі – аерозйомки. Реалізація проєкту розпочалась із Мелітополя.

Учасників наради ознайомили з першими результатами його впровадження.

Так, за період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

Присутні погодилися, що інструмент дистанційного зондування Землі дає можливості встановити факт знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна та надавати компенсації їхнім власникам.

Цей проєкт дійсно працює. Його необхідно масштабувати та розповсюдити на інші тимчасово окуповані території, де є зруйноване житло українців. Я кажу насамперед про Маріуполь. Адже там зараз росіяни зносять зруйновані будинки й на їхньому місці будують нові. Тому дуже важливо вчасно зафіксувати руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини, – наголосила віце-прем’єрка Ірина Верещук

Ще новини України: На територіях активних бойових дій планують звільнити від орендної плати за державне та комунальне майно