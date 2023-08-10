Вночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ – чим це загрожує

Вночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії – станція на межі чергового блекауту . Про це повідомляє Енергоатом вранці 10 серпня, передає НСН.

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блек-аут).

У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив тво виконавчого директора ДП «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим «природної циркуляції»: «В цьому випадку необхідно терміново «розхолидити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів».

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Наголошуємо: подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК «Енергоатом», із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти! – йдеться у повідомленні Енергоатому

Тут підкреслюють, що ядерний тероризм рф має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста-супутника Енергодара.

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