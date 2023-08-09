Ввечері 9 серпня російські окупанти поцілили по Запоріжжю. Відомо про загиблих і постраждалих, передає НСН.
Як зауважив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, попередньо відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури. Зруйновано храм і торгівельні точки у Шевченківському районі міста.
Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки, додав він.
Окупанти вдарили по Запоріжжю ввечері 9 серпня. Відео
Президент Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих.
Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним.
Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам, написав він і оприлюднив відео з наслідками атаки на Запоріжжя.
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