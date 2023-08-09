Окупанти вдарили по Запоріжжю

Ввечері 9 серпня російські окупанти поцілили по Запоріжжю. Відомо про загиблих і постраждалих, передає НСН.

Як зауважив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, попередньо відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури. Зруйновано храм і торгівельні точки у Шевченківському районі міста.

Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки, додав він.

Президент Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих.

Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним.