Двох дітей поранено на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зверненні 9 серпня, передає НСН.

За словами Кіма, 8 серпня, о 10:35 ворог завдавав артилерійських ударів по селу Куцуруб Куцурубської громади. Постраждали двоє підтлітків 13 та 16 років, їм була надана медична допомога. Наразі обоє направлені на амбулаторне лікування. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та транспортні засоби.

Також вчора, о 12:25 ворог здійснив артилерійський обстріл місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Сьогодні вночі, 9 серпня, о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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